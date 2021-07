PSG – Mercato : un transfert annoncé a capoté !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Bien que prolongé l'an dernier, Layvin Kurzawa n'entre plus vraiment dans les plans du PSG et de Mauricio Pochettino. Mais alors qu'une porte de sortie était trouvée, l'ancien monégasque devrait finalement rester à quai. Comme le révèle RMC, son départ à Galatasaray a capoté.

« Layvin Kurzawa ne rejoindra pas Galatasaray, annonce en effet Loïc Tanzi. Malgré quelques avancées dans le dossier ces derniers jours, et un accord entre le PSG et les turcs, le timing n’a pas été suffisamment rapide pour Galatasaray qui souhaitait disposer du joueur le plus rapidement possible ». Il faut dire que Galatasaray a vu ses espoirs de qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions s'envoler dès son entrée en lice, mercredi dernier, avec une lourde défaite sur le terrain du PSV (1-5). Ceci expliquant sans doute cela...

Layvin Kurzawa ne rejoindra pas Galatasaray. Malgré quelques avancées dans le dossier ces derniers jours, et un accord entre le #PSG et les turcs, le timing n’a pas été suffisamment rapide pour Galatasaray qui souhaitait disposer du joueur le plus rapidement possible #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 26, 2021