PSG - Mercato : un transfert conclu pour embêter le Real Madrid ?

Grosse information du jour, le PSG est sur le point de finaliser l'arrivée de l'international espagnol Fabian Ruiz. Il devrait débourser 25 M€ pour convaincre le Napoli de libérer son milieu gauche de sa dernière année de contrat. Un joli coup car le Real Madrid et le FC Barcelone se battent depuis des années pour rapatrier le joueur. Mais une fois ce chèque signé, il va falloir au club de la capitale renflouer les caisses car le fair-play financier veille au grain.

Selon le média allemand Bild, un transfert devrait se concrétiser dans les tout prochains jours. Eric Junior Dina-Ebimbe devrait s'envoler pour l'Eintracht Francfort. Les contacts avec le club allemand remontent à plusieurs jours mais celui-ci devait d'abord vendre avant de pouvoir verser l'indemnité attendue par le PSG. Or, il devrait céder Filip Kostic à la Juventus sous peu moyennant un peu plus de 10 M€. Soit la somme attendue par Paris. Après cela, l'Eintracht pourra recruter Dina-Ebimbe, qui pourrait faire ses premiers pas sous le maillot blanc mercredi pour la Supercoupe d'Europe contre le Real Madrid...

