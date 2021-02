PSG - Mercato : un voyage en Espagne pour finaliser un transfert autre que Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : la rétrospective de l'année 2020 des Parisiens

La prochaine intersaison sera charnière pour le Paris Saint-Germain. Si Kylian Mbappé s'en va, les champions de France auront des moyens pour recruter, malgré la crise financière, qui aurait creusé un déficit supérieur à 200 M€. Mais si l'attaquant reste, il sera plus délicat de se renforcer. Cependant, l'ambition demeure élevée dans la capitale, si l'on en croit les dernières informations de la presse étrangère à son sujet.

70 M€ pour convaincre l'Atlético de le lâcher

L'émission El Chiringuito de Jugones assure en effet que Marcos Llorente serait dans le viseur du PSG. Le milieu de terrain offensif de l'Atlético Madrid, brillant cette saison avec 7 buts et 7 passes décisives en 21 matches, pourrait l'objet d'une offre de 70 M€ de la part de Leonardo. Sa clause libératoire est de 125 M€ mais en cette période de Covid, les prix pourraient être revus à la baisse.

Cependant, si l'intérêt parisien ne ferait aucun doute pour le média espagnol, celui du joueur et de son club ne sont pas connus. Pas certain que l'intérêt espagnol ait envie de quitter la Liga, lui qui est né à Madrid, a été formé au Real et n'a quitté la capitale ibérique qu'une saison, lors d'un prêt à Alavès en 2016/17. Pas sûr non plus que les Colchoneros aient envie de céder un titulaire…