PSG Mercato : une alternative à Yoro émerge au Portugal, Paris attaqué sur Vitinha ?

Kylian Mbappé sur le départ, le PSG prépare déjà un gros Mercato de compensation. Mercato toujours piloté par Luis Campos avec l’aide de son ami Jorge Mendes et qui va encore largement tourner autour du Portugal.

Si Leny Yoro (LOSC, 18 ans) est la priorité de Paris pour le défenseur central prometteur, Ekrem Konür croit savoir que le plan B du PSG se nomme Antonio Silva (Benfica, 20 ans) et qu’une offre est sur le point de partir pour le natif de Viseu. Pour autant, le club français ne compte pas faire n’importe quoi ou offrir 100 M€ pour le défenseur lusitanien également dragué par le Real Madrid, les deux Manchester, Chelsea ou encore le Bayern Munich.

PSG are ready to make an opening offer for SL Benfica defender António Silva, but the French giant does not want to pay the 100M€ that is the Portuguese player's release fee.



▪️Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea and Bayern Munich…