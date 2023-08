PSG - Mercato : une annonce va tomber pour Harry Kane

Jour décisif dans le dossier Harry Kane. Courtisan le plus actif pour récupérer l'attaquant de Tottenham, le Bayern Munich commence sérieusement à s'agacer des exigences élevées du club anglais. C'est pourquoi, pour enfin faire sortir de l'impasse, les Munichois tentent aujourd'hui un ultime coup de pression sur leurs homologues londoniens selon The Telegraph. Si les Spurs n'acceptent pas sa dernière proposition - supérieure à 100 millions d'euros d'après Sky Sport - le champion d'Allemagne mettra tout simplement fin aux discussions ce vendredi soir, à minuit !

Réputé dur en affaires, le président de Tottenham Daniel Levy va donc devoir trancher. Tandis qu'Harry Kane refuse, pour le moment, de prolonger son contrat qui se termine dans un an, les dirigeants anglais se retrouvent maintenant face à leurs responsabilités. Si les avances du Bayern étaient déclinées, il ne resterait plus grand monde pour acheter Kane. À moins que le PSG ne revienne à la charge plutôt que de conclure le transfert de Gonçalo Ramos...

❗️Excl. News #Kane: Bayern has submitted a new offer of more than €100m now - with bonus payments included ✔️



➡️ Bayern bosses expect an answer in the hours! #COYS@SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/PfKdQdiYdX