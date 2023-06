PSG - Mercato : une arrivée surprise en provenance de Benfica ?

Le mercato réserve sans cesse des surprises. Et l'information donnée par Fabrizio Romano depuis quelques minutes en est une. Ainsi, le PSG aurait jeté son dévolu sur un jeune milieu de terrain de Benfica, Cher Ndour, âgé de 18 ans et qui évolue ces derniers temps au sein de l'équipe B du club portugais (30 matches, 4 buts).

Présenté comme un vrai talent, le joueur, né à Brescia en Italie (2004) et international U20, a surtout l'avantage d'être libre au 30 juin prochain. Selon Romano, il reste toutefois quelques détails à régler pour que l'opération se réalise et que cette arrivée surprise se confirme.

A suivre, donc.

Cher Ndour to Paris Saint-Germain, here we go! Decision made on player side, he will sign for PSG as a free agent from Benfica. 🚨🔴🔵🇮🇹 #PSG



2004 talented midfielder will complete his move to PSG soon, waiting on the details and then final steps.



Exclusive story confirmed. ✅ pic.twitter.com/yV7H2zsVVk