PSG - Mercato : une autre raison pousse Henderson loin de Paris

Ce matin, nous avons relayé sur notre site l'information du Times, selon qui Jordan Henderson pourrait quitter Liverpool. L'emblématique capitaine des Reds, au club depuis une décennie, ne parvient pas à se mettre d'accord avec sa direction pour prolonger un contrat expirant en 2023. Un départ serait possible dès cet été, d'autant que l'ancien joueur de Sunderland a été longuement blessé la saison passée et a donc perdu sa place de titulaire.

Le PSG et l'Atlético Madrid serait sur les rangs. Mauricio Pochettino adore le joueur et aurait demandé à Leonardo de se pencher sur son cas. Mais les Colchoneros ont de sacrés arguments à faire valoir. Non content de jouer dans un meilleur championnat, ils possèdent aussi en Luis Suarez un ami d'Henderson, les deux hommes s'étant côtoyés à Liverpool. Mais ce n'est pas tout : les Reds s'intéressent à Saul Niguez, qui ne devrait finalement pas être échangé avec Antoine Griezmann. Le milieu espagnol pourrait constituer une parfaite monnaie d'échange pour attirer Henderson au Metropolitano…