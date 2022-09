PSG - Mercato : une autre star que Messi pousse pour une prolongation

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Avant de se plonger dans le mercato hivernal, Luis Campos aurait l'ambition de régler au plus vite le cas de cinq joueurs majeurs de l'effectif parisien. Dont Lionel Messi et Sergio Ramos, qui seront en fin de contrat en juin 2023 et donc libres de signer où bon leur semble au 1er janvier. Concernant l'Argentin, ça s'annonce compliqué car le FC Barcelone lui fait de l'œil, de même que l'Inter Miami. Mais une clause pour une prolongation d'un an existe dans son contrat. En revanche, pour Sergio Ramos, ça devrait aller très vite. Ou, plutôt, ça dépendra uniquement de son physique. Car, selon le journaliste Fabrice Hawkins, l'Espagnol est "clairement ouvert" à l'idée de continuer l'aventure dans la capitale. Considéré comme un pilier du vestiaire, il fait aujourd'hui l'unanimité après une première saison parasitée par les blessures. S'il demeure à son niveau du premier mois de compétition jusqu'en mai prochain, il signera certainement un nouveau bail, bien qu'il file sur ses 37 ans... 🚨 | Sergio Ramos 🇪🇸 est “clairement ouvert” à une prolongation de contrat ! Le joueur est considéré comme le “patron du vestiaire”



Son contrat sera prolongé dans le cas où il donnera des garanties ✍️



📲 @FabriceHawkins #PSG pic.twitter.com/7qObxFpey0 — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 14, 2022

Pour résumer Le responsable du recrutement du PSG, Luis Campos, veut plancher sur les prolongations de plusieurs joueurs majeurs de l'effectif, dont Sergio Ramos. Il semblerait que le défenseur central espagnol soit plus que chaud pour continuer l'aventure dans la capitale !

Raphaël Nouet

Rédacteur

