PSG - Mercato : une bonne nouvelle arrive pour Skriniar, une offre tombe pour Paredes !

Les nouvelles commencent à être bonnes au PSG. Dès que le dossier du futur entraîneur sera bouclé, les recrues devraient arriver. Après Vitinha, Milan Skriniar pourrait ainsi rapidement poser ses valises à Paris.

Selon La Gazzetta dello Sport, les intermédiaires qui travaillent à son transfert sont à Milan depuis plusieurs jours et un possible nouveau contact officiel avec l’Inter pourrait survenir dès demain. L’opération pourrait se boucler à 70 millions d’euros. RMC Sport confirme cet optimisme parisien mais table plutôt sur une avancée notable en milieu de semaine prochaine.

Par ailleurs, La Repubblica affirme que la Juventus Turin propose 13 M+2 M de bonus au PSG pour Leandro Paredes. Son prix a été fixé à 25 millions d’euros par le club de la capitale, qui pourrait néanmoins le revoir à la baisse dans une optique de dégraissage massif cet été.

Gazzetta : Les intermédiaires qui travaillent au transfert de #Skriniar au #PSG sont à Milan depuis plusieurs jours. Possible nouveau contact officiel entre les clubs dès demain, le deal pourrait se boucler à 70M pic.twitter.com/Z15DktDLYN — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 26, 2022

Pour résumer À l’assaut de Milan Skriniar depuis quelques jours, Luis Campos pourrait obtenir gain de cause avec l’Inter Milan. Les négociations doivent se poursuivre la semaine prochaine. Leandro Paredes, lui, pourrait quitter le PSG.

Bastien Aubert

Rédacteur