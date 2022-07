PSG - Mercato : une cible à oublier au FC Barcelone ?

Le PSG a commencé, depuis plusieurs semaines, le remaniement complet de son effectif. Les dirigeants du club de la capitale veulent tout changer cet été pour être le plus compétitif possible lors des saisons à venir. Alors que Donnarumma sera le gardien titulaire de Christophe Galtier, Navas ne devrait pas rester en tant que numéro 2. Pour compenser un éventuel départ, le PSG cherche une doublure à ce poste. Cependant, une cible serait à oublier au FC Barcelone.

Selon les informations de “Sport“, Iñaki Peña n’a pas connaissance d’un intérêt du PSG, comme évoqué depuis quelques jours. Le portier espagnol veut occuper un rôle dans le nouveau projet de Xavi et ne pense à rien d'autre qu'à se battre pour une place dans l'équipe première. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Peña ne compte pas quitter le club catalan cet été.

Iñaki Peña knows nothing about PSG's possible interest in signing him. The player only wants to stay at Barça to fight for a place and be important for Xavi.



— @sport pic.twitter.com/HjuGBNr0ZS