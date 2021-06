PSG - Mercato : une vengeance du FC Barcelone sur un dossier commun ?

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Le dossier Georginio Wijnaldum est resté en travers de la gorge des décideurs barcelonais. Plus pour l'attitude du milieu de terrain néerlandais que pour celle du PSG. Le Barça avait proposé un bon contrat à l'ancien joueur de Liverpool, priorité de Ronald Koeman depuis un an. Mais il a préféré accepter la surenchère du PSG. Au FC Barcelone, où plusieurs dirigeants n'étaient pas convaincus de l'intérêt de le recruter, on ne fait pas un drame de sa non-venue. Mais on refuse de laisser les Parisiens continuer à jouer des sales tours au géant catalan.

Une réunion la semaine prochaine

Notamment en ce qui concerne Ousmane Dembélé. En fin de contrat en 2022, l'ailier français a été annoncé dans l'orbite du PSG, qui espère le récupérer gratuitement dans un an. Il faut dire que l'ancien Rennais a longtemps semblé assez réticent à prolonger son contrat avec les Blaugrana, lui qui a été poussé vers la sortie à de nombreuses reprises depuis son arrivée en 2017 pour remplacer Neymar.

Mais les choses ont changé depuis l'élection de Joan Laporta. Dembélé a été décisif plusieurs fois lors de la deuxième partie de saison et se sent plus épanoui, désormais prêt à discuter d'une prolongation. Selon Catalunya Radio, un rendez-vous serait prévu la semaine prochaine entre ses représentants et les dirigeants barcelonais pour en discuter. Un paraphe et la menace PSG serait écartée.

Barça: optimism for the extension of Ousmane Dembéléhttps://t.co/Dg9ZczvKtO — Kenyannews.co.ke (@kenyannews_) June 10, 2021

Pour résumer

Le FC Barcelone n'a pas l'intention de laisser le PSG lui chiper Ousmane Dembélé gratuitement dans un an. Une prolongation est à l'étude.