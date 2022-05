PSG - Mercato : une énorme surprise possible pour l'après-Pochettino ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Bien malin à cette heure qui peut prétendre qu'il connaît l'identité du futur entraîneur du PSG. Certes, la tendance, plus ou moins claire, est à un départ dans quelques semaines de Mauricio Pochettino qui, lui non plus, n'aura pas réussi à conduire le club de la capitale sur le toit de l'Europe. De nombreux, très nombreux noms, ont été avancés ces dernières semaines pour lui succéder. Avec, entre autres, Zinédine Zidane ou encore Antonio Conte comme notre site vous l'a révélé en exclusivité.

Plus surprenante, et même beaucoup plus, la piste récemment évoquée par le journaliste spécialiste du mercato, Gianluca Di Marzio. Selon ce dernier, en effet, il ne faudrait pas occulter la possibilité...Thiago Motta !

"Les dirigeants Qataris ont toujours Thiago Motta en tête lorsqu'ils cherchent un nouvel entraîneur. Il a commencé à entraîner dans leur académie et il est l'un des fils du PSG." On en doute, tout de même. Et fortement.

Pour résumer Selon toute vraisemblance, le PSG devrait se séparer de son entraîneur, Mauricio Pochettino, au terme de cette saison. Plusieurs noms circulent afin de lui succéder. Une surprise, immense, serait possible si l'on ne croit un journaliste bien informé.

Benjamin Danet

Rédacteur