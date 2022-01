PSG - Mercato : une étrange rumeur arrive...d'Angleterre !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Autant être clair, le dossier paraît complexe. Et la rumeur, étrange. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, de la relayer et donc de soulever l'intérêt supposé du PSG pour le milieu de terrain évoluant actuellement à Crystal Palace, Connor Gallagher. Selon le tabloïd anglais bien connu, The Sun, c'est l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, qui est sous le charme de cet élément âgé de 21 ans.

Problème, et ça ne rend pas le dossier simple, Gallagher n'appartient pas à Palace, mais aux Blues de Chelsea. Qui pourraient certes le vendre, à condition de trouver un accord avec les dirigeants des Eagles. Autre souci, et non des moindres, le joueur a déjà une valeur marchande importante puisque The Sun évoque 60 millions d'euros.

Bref, on pourrait en reparler l'été prochain.