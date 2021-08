PSG – Mercato : une figure des gilets jaunes et les Socios tentent de faire capoter le deal Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Figure de "Gilets jaunes" qu'il a défendu au plus fort de la crise, Juan Branco a fait une annonce forte sur Twitter concernant le dossier Lionel Messi au PSG. S'annonçant porteur d'un recours des Socios du FC Barcelone auprès de la Commission européenne ainsi que de référés au niveau des justices administratives et civiles, l'avocat a bien l'intention de mettre fin au projet de Paris.

Le Qatar encore montré du doigt

« Le potentiel recrutement de Lionel Messi par le PSG constituerait un détournement flagrant des règles du fair-play financier, censées s'appliquer de façon homogène à l'échelle européenne. Le football est un des milieux où la corruption est la plus importante, et le PSG est aujourd'hui utilisé comme instrument de propagande par une puissance souveraine, le Qatar, soutien principal des Frères musulmans, afin de se protéger de ses voisins du Golfe. Les injections massives d'argent dans les compétitions nationales et européennes par des puissances européennes créent d'importantes distorsions de concurrence, au-delà de créer une spirale inflationniste qui accroît le coût des entrées au stade, des abonnements, etc. Ces interventions opportunistes gâchent le spectacle préféré, parfois le seul exutoire, de centaines de millions de personnes », a écrit Juan Branco.

La DNCG et la LFP accusés de complicité

L'intéressé dénonce également l'inaction de la DNCG et de la LFP : « La DNCG et la LFP n'ont pas joué leur rôle face au PSG, qui présentait en 2019-2020 des ratios salaires/revenus de près de 100% au lieu des 70% requis en Espagne et dans l'ensemble des autres pays européens. La DNCG a refusé, contre toute évidence, de prendre des sanctions contre le PSG, par une délibération du 25 juin 2021. Le F.C Barcelone, qui n’a été autorisé par la Liga de Futbol Profesional a renouveler le contrat de Lionel Messi, présentait en 2019-2020 un ratio de salaires/revenus de 54%. L’écart s’est entre temps aggravé. Il est inconcevable que les règles nationales du fair-play financier, censées s'appliquer de façon uniforme à l'échelle européenne, forcent la sortie d'un joueur clef d'une équipe de première importance vers un club présentant de pires ratios financiers. La LFP a indûment favorisé le Paris-Saint-Germain en imposant que ces ratios ne s'appliquent en France qu’en 2023 ».

