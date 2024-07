PSG Mercato : une folie de l'émir du Qatar pour Lamine Yamal !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Pas encore 17 ans, et déjà une star que tout le monde s'arrache. Lui, c'est Lamine Yamal, l'attaquant du FC Barcelone, qui n'en finit plus d'afficher son insolent talent et qui tentera à 17 ans, il les aura samedi, de décrocher un premier titre européen face aux Anglais.

Une offre de 250 millions

Fort logiquement, plusieurs clubs sont déjà venus aux renseignements pour s'attacher ses services. Surtout que le FC Barcelone, en proie à de sérieuses difficultés économiques, a besoin de rentrées financières. Ce que l'on ne savait pas, et que nous apprend l’agence espagnole, EFE, c'est que le PSG aurait justement formulé une offre au Barça de 250 millions d'euros et ce juste avant le début du championnat d'Europe.

Offre déclinée aussitôt par le club catalan.