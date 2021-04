PSG – Mercato : une grosse offre est dans les tuyaux pour Edinson Cavani (Manchester United)

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Un an après son départ du PSG, Edinson Cavani s'apprête à faire à nouveau ses valises. L'attaquant uruguayen ne se plait guère à Manchester United où il a inscrit 7 buts cette saison toutes compétitions confondues et une destination se précise : Boca Juniors.

El Matador ne cache pas qu'il rêve de rejoindre Boca, où vient de débarquer son ancien coéquipier Marcos Rojo, qui lui n'a pas caché qu'il avait parlé du pays à Cavani. L'affaire semble donc se dessiner et Nicolo Schira, spécialiste des transferts en Italie, révèle qu'une offre est sur le point d'être transmise. A l'initiative de la légende Juan Roman Riquelme, Boca propose trois ans de contrat et 4 M€ par an à Cavani, en fin de contrat à MU. Plutôt pas mal pour un joueur de 34 ans...

#BocaJuniors are preparing an official bid to sign Edinson #Cavani as a free agent in summer. #Riquelme is ready to offer 3-years contract (€4M/year) to convince El Matador. Talks ongoing. #transfers https://t.co/QZPysG1jhZ