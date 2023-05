PSG - Mercato : une incroyable manoeuvre du Qatar pour Neymar révélée !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Ce lundi soir, L'Équipe a fait le point sur l'avenir de Neymar, qui devrait s'inscrire loin du Paris Saint-Germain à compter de cet été. Et pour cause, le club de la capitale serait ouvert à un départ de la star brésilienne lors du prochain mercato estival.

Manchester United a pris la pole pour Neymar

D'après les informations du quotidien sportif, trois clubs seraient particulièrement intéressés pour relancer Neymar. Il s'agirait de Manchester United, Chelsea et Newcastle. Le club le plus chaud parmi les trois serait MU, qui aurait déjà débuté les discussions avec le PSG pour le transfert de l'ancien joueur du FC Barcelone. Casemiro, coéquipier de Neymar en sélection depuis plus de 10 ans, ferait tout pour convaincre son ami de venir le rejoindre dans le nord de l'Angleterre en lui vantant les vertus du club mancunien.

L'Équipe nous apprend également que les dirigeants parisiens étaient déjà ouverts à un départ de Neymar l'été dernier mais ils n'auraient trouvé aucune porte de sortie capable de payer son salaire.

Ce sera l'un des dossiers chauds de l'intersaison du Paris-SG, et puisque l'intéressé est actuellement privé de compétition, les grandes manoeuvres ont déjà pu commencer. Le PSG ne s'opposerait pas, à certaines conditions, à un départ de Neymar : https://t.co/Jbq7vEF9mt pic.twitter.com/MqgKsEvb5y — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 22, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur