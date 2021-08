PSG – Mercato : une jeune pépite parisienne a déjà bluffé Lionel Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

AS publie ce jeudi soir une scène prise lors du premier entraînement de Lionel Messi au PSG. On y voit Mauricio Pochettino inviter Ismaël Gharbi, la pépite parisienne de 17 ans, à se présenter à la star argentine.

Pochettino demande alors à Gharbi s'il sait parler espagnol. Et celui-ci lui répond par l'affirmative, avant de glisser ce message à Messi : « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi. »

Messi a manifestement apprécié puisqu'il a donné une franche accolade à son nouveau jeune coéquipier. Sous le regard épaté de Pochettino.

Messi a déjà adopté Gharbi

AS publie ce jeudi soir une scène prise lors du premier entraînement de Lionel Messi au PSG. On y voit Mauricio Pochettino inviter Ismaël Gharbi, la pépite parisienne de 17 ans, à se présenter à la star argentine. Et le jeune homme semble avoir tapé dans le mille !