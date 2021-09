PSG – Mercato : une légende argentine prédit déjà le retour de Messi au FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Riquelme voit Messi finir sa carrière au Barça. La légende argentine aujourd’hui Vice-Président de Boca Juniors a fait ses prédictions sur l’avenir de Lionel Messi. L’ancien joueur du FC Barcelone entre 2002 et 2005, voit son compatriote prendre sa retraite au FC Barcelone mais d’abord remporter la Ligue des Champions avec le PSG.

« Je pense que Messi va gagner la Ligue des champions avec le PSG et prendre sa retraite à Barcelone (…) J'espère que Messi à Paris va en profiter. Je ne sais pas si c'est bizarre, mais nous sommes tous excités de le voir profiter avec Mbappé et Neymar. S'ils ne gagnent pas la Ligue des champions maintenant, ils ne la gagnent plus. » a-t-il lâché à ESPN. L’Argentin est clair c’est le moment ou jamais pour le PSG d’aller chercher une Ligue ses Champions avec le meilleur trio offensif du monde.

🎥 Juan Román Riquelme en @ESPN



“Messi jugará dos años en París para ganar la Champions y VOLVERÁ para retirarse en el BARÇA"#Radioestadio • Onda Cero Radio pic.twitter.com/wyygVToSnc — Radioestadio (@Radioestadio) September 3, 2021