PSG – Mercato : une menace plus forte que le Real Madrid pour Kylian Mbappé ?

En un match, ou plutôt une démonstration face au FC Barcelone, Kylian Mbappé est passé du statut d'attaquant en perte de vitesse au PSG à celui de crack retrouvé du football mondial. Avec Erling Haaland, Mbappé fait de nouveau tourner les têtes alors que son avenir va forcément devenir une question centrale. En fin de contrat dans un an et demi, Mbappé devrait soit prolonger à Paris avant cet été, soit quitter le club de la capitale.

Depuis de longs mois, et même dès son arrivée à Paris en 2017, sa prochaine étape semblait évidente : le Real Madrid. Il se dit d'ailleurs que le club merengue reste discret sur le marché des transferts depuis quelques temps justement pour frapper fort au moment où Mbappé sera disponible. Mais certains ne voient pas ça comme une fatalité, à l'image de l'ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher aujourd'hui consultant.

Liverpool, nouvelle étape avant le Real ?

Sur CBS Sports, Carragher a en effet expliqué pourquoi Mbappé ferait mieux de signer chez les Reds avant de s'engager avec le Real Madrid. « Je ne plaisante pas, car c'est basé sur le fait que Liverpool pensait avoir une chance décente d'obtenir Mbappe quand il était à Monaco. Je sais que Jurgen Klopp lui avait parlé à l’époque et je suis sûr que d’autres clubs l’ont fait aussi à ce moment-là. Quand Liverpool était en finale de la Ligue des champions et a remporté la Ligue des champions il y a quelques années, je pense que tous ceux qui regardent Liverpool là-bas avec Jurgen Klopp et le soutien d'Anfield, ils se disent que c'est le club où il faut aller avant de rejoindre le Real ».

Pour Carragher, Mbappé a besoin d'une étape avant de rejoindre le Real Madrid. Et celle-ci s'appelle donc Liverpool. « Je pense qu’il jouera pour le Real Madrid à un moment donné de sa carrière, mais j’ai toujours le sentiment que Liverpool est peut-être la destination idéale pour un joueur comme lui avant de passer à la prochaine étape. »