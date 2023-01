PSG, FC Barcelone - Mercato : une nouvelle bombe lâchée dans le dossier Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Une nouvelle rumeur ? Une de plus au sujet de Lionel Messi, le milieu de terrain argentin du PSG ? Seule certitude, le journaliste espagnol Gerard Romero, dans un live Twitch relayé sur sa page Twitter, affirme haut et fort que Lionel Messi n’a plus l’intention de prolonger son contrat avec le PSG. Ce même Gerard Romero, plutôt réputé pour la fiabilité de ses informations lors du mercato, qu'il soit hivernal ou estival.

Romero affirme ainsi que le sacre en Coupe du Monde de l'Argentine a fait changer d’avis la Pulga quant à la suite de sa carrière. Pour quelle destination cette fois ? Mystère.