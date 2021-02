PSG - Mercato : une nouvelle crasse au FC Barcelone pour une star à coût zéro ?

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Alors que les médias français et étrangers continuent d'affirmer que le PSG est prêt à mettre des dizaines de millions pour tel ou tel joueur l'été prochain alors qu'il est fortement impacté par la crise financière, voilà une rumeur qui semble un peu plus crédible. Et cela parce qu'elle concerne un joueur entrant parfaitement dans les plans du Paris actuel : talentueux, expérimenté et surtout gratuit !

Il refuse de prolonger à Liverpool

Ce joueur, c'est Georgino Wijnaldum. Le milieu de terrain néerlandais de 30 ans refuse depuis plusieurs mois les offres de prolongation de Liverpool. Il s'apprête donc à quitter les Reds libre. Le FC Barcelone est intéressé depuis que Ronald Koeman s'est assis sur son banc l'été dernier. L'ancien du Feyenoord était évidemment intéressé mais l'offre parisienne pourrait également le séduire.

C'est que, comme l'explique Le Parisien, qui a révélé l'information, le projet parisien est un peu plus avancé que celui du Barça, qui s'apprête à tout reconstruire après les élections présidentielles de début mars. Le PSG, qui cherche déjà à recruter Lionel Messi, pourrait donc porter un nouveau coup dur aux Blaugranas en leur prenant une de leurs pistes principales pour la prochaine intersaison !