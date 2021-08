PSG - Mercato : une nouvelle épine dans le pied de Leonardo dans l'opération dégraissage

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

A 26 jours de la clôture du marché des transferts, Nasser al-Khelaïfi et Leonardo doivent se demander s'ils ont bien fait de provisionner 200 M€ de vente pour présenter des comptes à l'équilibre. Car après un mois et demi de mercato, le directeur sportif du PSG n'a conclu aucune vente majeure ! A chaque fois qu'il a un contact, le joueur concerné affirme vouloir rester dans la capitale.

C'est ce qui s'est passé hier avec Thilo Kehrer. Le défenseur central allemand, qui n'a jamais justifié les 37 M€ investis à l'été 2018 par le PSG, avait une touche avec le Bayern Munich. Mais il semblerait que non seulement le club bavarois n'avait pas fait de l'ancien joueur de Schalke 04 une priorité mais en plus, le principal intéressé ne veut pas quitter Paris ! Il aurait l'intention de gagner sa place alors que la tâche s'est sérieusement compliquée avec les arrivées de Sergio Ramos et Achraf Hakimi.

News #Kehrer: A move to #FCBayern is currently not an issue. His clear tendency: He will stay in Paris and wants to assert himself there. @SPORT1 #PSG @PSG_inside