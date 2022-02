PSG - Mercato : une nouvelle étape décisive a été franchie avec Zidane !

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

La rumeur d’une arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG fait tellement de bruit que même Mauricio Pochettino a été obligé d’en parler hier soir. « Je ne sais pas ce qu’il en est, ce n’est pas moi qui décide. Mais il s’agit d’un grand entraîneur, il l’a prouvé au Real Madrid qu’il pouvait coacher partout, a-t-il affirmé dans l’émission El Larguero. En plus, il est Français. C’est plus une question pour notre président ou notre directeur sportif. Ces rumeurs ne me déstabilisent pas. Quand Zidane était à Madrid, combien de rumeurs j’ai vu depuis l’Angleterre... »

L’actuel entraîneur du PSG devrait néanmoins rester sur ses gardes. Selon Mundo Deportivo, Zidane aurait déjà fait savoir à sa garde rapprochée de se tenir prête à débarquer à Paris. « David Bettoni et les autres membres de son staff ont été mis au courant d’une éventuelle arrivée au PSG même si la priorité de Zidane reste de prendre en main la sélection française », assure le journaliste Ramon Fuentes.

Le journal catalan précise néanmoins que seule la « catastrophe naturelle » d’un départ de Pochettino pourrait permettre à l’option PSG de passer devant les Bleus. « En étant sélectionneur, Zizou pourrait garder sa résidence à Madrid et rester en famille, poursuit Fuentes. Il devrait uniquement la quitter pour les dates de l’équipe de France. »

