PSG - Mercato : une nouvelle ligne de fracture apparaît entre Leonardo et Tuchel

Mardi après-midi, à 24h de la réception du FC Metz et alors que son équipe reste sur deux défaites inaugurales en championnat, l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a réclamé des renforts. Au lieu de quoi, ce qui a filtré dans les médias pendant la soirée, c'est qu'Eric Choupo-Moting allait s'en aller, faute d'avoir trouvé un terrain d'entente avec Leonardo.

Le buteur germano-camerounais réclamait plusieurs années de contrat alors que le directeur sportif brésilien ne lui proposait qu'une nouvelle année. Le héros du match contre l'Atalanta Bergame a donc décidé de stopper les négociations et d'aller voir ailleurs. Une nouvelle qui ne risque pas de plaire à Thomas Tuchel, dont l'effectif est déjà limité et qui apprécie beaucoup Choupo-Moting.

Encore plus de tension ce soir

Les choses pourraient empirer entre l'entraîneur parisien, désireux d'étoffer son effectif, et son directeur sportif, pieds et poings liés par la crise économique liée au Covid-19. En effet, si la commission de discipline, qui se réunie ce mercredi pour étudier les débordements du Clasico, inflige de longues suspensions à Angel Di Maria (dont le crachat sur Alvaro Gonzalez est avéré et qui risque 6 matches), Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa, ce sera l'état d'urgence au niveau du groupe. Et donc des tensions supplémentaires…