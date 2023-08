PSG - Mercato : une nouvelle offre est partie pour Kolo Muani, elle est irrefusable !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Le Paris Saint-Germain aurait déjà formulé deux offres, dont la dernière à 80 millions d'euros bonus compris, à l'Eintracht Francfort pour recruter Randal Kolo Muani cet été. Deux propositions refusées par le club allemand.

La troisième offre du PSG pour Kolo Muani est partie !

Mais les dirigeants parisiens n'auraient pas baissés les bras dans ce dossier et auraient soumis une nouvelle offre à leurs homologues allemands, d'après L'Équipe. Elle s'élèverait à 65 millions d'euros hors bonus plus Hugo Ekitike. Une offre irrefusable pour l'actuel sixième de Bundesliga, sachant que les dirigeants francfortois attendaient environ 90 millions d'euros pour laisser partir Randal Kolo Muani et qu'Hugo Ekitike a fait l'objet d'offres de 35 millions d'euros lors de ce mercato estival.

