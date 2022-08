PSG – Mercato : une nouvelle porte de sortie s’ouvre pour Thilo Kehrer

Les jours de Thilo Kehrer au sein du PSG sont comptés. Le défenseur allemand est devenu indésirable avec le club de la capitale. Poussé vers la sortie par les dirigeants, Kehrer intéresse tout de même plusieurs clubs européens. Après le FC Séville, c’est un autre club européen qui se positionne pour lui.

Selon les informations de “Sky Sports Allemagne“, West Ham a entamé les négociations avec le club de la capitale pour l’arrivée de Thilo Kehrer cet été. Malgré la concurrence du FC Séville, les Hammers espèrent pouvoir signer le défenseur central allemand avant le match à Nottingham Forest, dimanche prochain.

West Ham United have held initial talks with PSG over the signing of defender Thilo Kehrer. Sevilla are also interested – they can offer Champions League football. West Ham looking to bring in a central defender before Sunday’s game at Nottingham Forest. #Kehrer #WHUFC #PSG