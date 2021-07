PSG - Mercato : une nouvelle tendance se dégage pour Pogba

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Pour une fois, Mino Raiola ne sera pas parvenu à ses fins. A moins que le rusé agent de joueurs avait dans l'idée de décrocher une juteuse prolongation de contrat pour Paul Pogba. En déclarant au printemps que le Poulpe n'était plus heureux à Manchester United et que la meilleure solution passait par un départ, l'Italo-Néerlandais avait pourtant ouvert en grand la porte de sortie. Mais les principales destinations du Poulpe, la Juventus Turin et le Real Madrid, n'avaient soit pas les moyens de le recruter, soit changé d'entraîneur. Restait le PSG.

Pendant plusieurs jours, Pogba a vraiment semblé tout proche de signer avec Paris, et ce alors qu'il supporte l'OM, comme ses frères, depuis toujours. Chose qui n'avait pas laissé insensibles les supporters du club de la capitale. Mais finalement, il devrait rester à Manchester United. Sky Sports explique ce samedi les négociations pour la prolongation d'un contrat s'achevant dans un an sont toujours en cours et qu'elles pourraient aboutir au cours de la saison, Paul Pogba ayant une bonne relation avec Ole Gunnar Solskjaer et estimant qu'une grosse équipe étant en préparation.

🔴🔴Manchester United midfielder Paul Pogba can see a long-term future at Old Trafford, but the Frenchman may not sign a contract extension with the Red Devils this summer, according to Sky Sports.#PaulPogba #Pogba #ManUtd #MUFC #MURDfootball pic.twitter.com/haKLVp27uZ — MURD Football (@MURDfootball) July 31, 2021