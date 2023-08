PSG - Mercato : une offre incroyable de dernière minute du Real Madrid pour Mbappé a fuité !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Les fantasmes les plus fous courent encore au sujet de Kylian Mbappé (24 ans). Le dernier en date vient de Voz Populi. Média réputé plutôt sérieux en Espagne, celui-ci affirme noir sur blanc que Florentino Pérez n’a pas fait de croix sur l’attaquant du PSG cet été. Mieux, le président du Real Madrid va formuler une offre au PSG, déjà dealée avec l’émir du Qatar en personne. Pérez aurait même demandé de baisser la note totale de Mbappé de 50 millions d’euros ! La fiche de Kylian Mbappé Une offre en chute de 50 M€ ? « La signature du meilleur joueur du monde à Madrid pourrait devenir officielle dans quelques heures, même si quelques détails subsistent, prédisent nos confrères. Le président merengue a mis le pied sur l'accélérateur pour anticiper la signature, avec, comme on pouvait s'y attendre, un chiffre important de plusieurs millions de dollars en faveur de QSI. Le Qatar a réduit le montant de 50 millions d’euros, comme le demandait Pérez. » Info ou intox ? 🚨🚨🚨 Florentino Pérez accede a presentar una oferta al PSG por Mbappé



El fichaje podría hacerse oficial en horas, según @voz_populi. pic.twitter.com/0pmjDtK7vL — Jose Padilla (@JosePadi_) August 30, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Si l’on en croit un média espagnol, le Real Madrid serait enfin prêt à formuler une offre pour s’attacher les services de Kylian Mbappé (24 ans) cet été. Celle-ci aurait été dealée avec l’émir du Qatar et chuterait de 50 millions d'euros !

