PSG - Mercato : une offre juteuse va partir pour Skriniar, Kimpembe envoyé à Madrid ?

Chassé-croisé à venir au sein de la défense du PSG ? Aujourd’hui, Abdellah Boulma nous apprend que le club de la capitale songe à passer à l’action pour Milan Skriniar. Les dirigeants devraient ainsi formuler une offre de 15 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international slovaque dès cet hiver.

En parallèle, l’arrivée de Skriniar pourrait faire une première victime au PSG : Presnel Kimpembe. Déjà un peu irrité de la gestion du brassard de capitaine de Christophe Galtier, le champion du monde 2018 pourrait partir en direction de l’Atlético Madrid.

🚨Atletico Madrid are monitoring the situation of PSG's Prsenel Kimpembe.

🇫🇷 🔵 #PSG 🔴 #Atleti pic.twitter.com/9uShXL4Xa0