PSG Mercato : une offre mirobolante du Qatar déjà prête à détourner Mbappé du Real Madrid ?

L’avenir de Kylian Mbappé devrait être scellé dans quelques semaines. Hier soir, le journaliste Edu Aguirre a annoncé dans l’émission EL Chiringuito que l’officialisation de sa décision serait dévoilée en juin prochain. En fin de saison, avec un départ au Real Madrid vraisemblablement dans les tuyaux ? Ce serait la tendance actuelle mais rien ne serait encore gravé dans le marbre. « Je garde toujours un peu de réserve lorsqu'on me dit 'c'est fait' parce que la logique première du foot est l'argent, tout passe après l'argent, le Qatar peut espérer un retournement de situation pour cette raison-là », a résumé Stéphane Guy. La fiche de Kylian Mbappé Le PSG n'a pas encore abdiqué Le journaliste de RMC Sport a peut-être raison. Selon la radio sportive, tant que Mbappé ne l’aura pas prononcé de sa bouche à Nasser Al-Khelaïfi, il reste un espoir dans l’esprit des dirigeants du PSG. Luis Campos est aussi attendu sur ce dossier. Une chose est déjà sûre : le joueur de 25 ans dispose déjà d'une belle proposition de prolongation du club de la capitale. Aucun club en Europe n’est en mesure de s’aligner. 🗣️ Stéphane Guy sur l'avenir de Mbappé: "Je garde toujours un peu de réserve lorsqu'on me dit 'c'est fait' parce que la logique première du foot est l'argent, tout passe après l'argent, le Qatar peut espérer un retournement de situation pour cette raison-là" pic.twitter.com/fpY7mr0JWP — After Foot RMC (@AfterRMC) February 5, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que la tendance est à un départ de Kylian Mbappé (25 ans) en direction du Real Madrid, avec une décision officielle au mois de juin prochain les dirigeants du Paris Saint-Germain gardent espoir pour une prolongation.

Bastien Aubert

Rédacteur