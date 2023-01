PSG - Mercato : une offre pharaonique de Liverpool pour Mbappé refusée

Il y a un an, Liverpool semblait être un candidat sérieux au recrutement de Kylian Mbappé, qui était alors en fin de contrat au PSG. Finalement, cela s'était surtout joué entre le Real Madrid et le club de la capitale, où le natif de Bondy a fini par prolonger. Avant de regretter sa signature à la fin de l'été, voyant que ses dirigeants n'avaient absolument pas tenu leurs promesses au niveau du recrutement.

Le média anglais The Athletic assure que Liverpool a retenté sa chance, juste après la prolongation de Mbappé à Paris. Les Reds auraient formulé une offre de 180 M€ pour recruter l'attaquant mais le PSG l'aurait repoussée, assurant qu'il ne libèrerait son joueur que moyennant un chèque de 400 M€. De toute façon, toujours selon The Athletic, Mbappé ne voulait pas rejoindre les bords de la Mersey. Cette information annonce peut-être une nouvelle charge du LFC en juin prochain...

🚨 NEW: Liverpool made an approach for Kylian Mbappe last summer, and were quoted €400m by PSG. #lfc [mario cortegana - the athletic] pic.twitter.com/roYYIvhIZ7