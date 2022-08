PSG – Mercato : une offre providentielle venue d'Angleterre pour Icardi ?

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Recalé par Monza pour son ultime chance de revenir en Italie, Mauro Icardi (PSG, 29 ans) est parti quelques jours se ressourcer en Italie aux côtés de sa compagne Wanda Nara. Placé dans le loft de Paris et peu désireux de faire de cadeaux à sa direction, l'Argentin serait quand même attentif à une porte de sortie.

Wanda Nara a rencontré Galatasaray, Mauro Icardi emballé par MU

Confirmant les rumeurs selon lesquelles Galatasaray et Manchester United sont sur les rangs, le média argentin TyC Sports croit savoir que la femme et agent d'Icardi a bel et bien écouté ses nouveaux courtisans. Wanda Nara aurait même rencontré à trois reprises le club stambouliote. Mais c'est bien MU qui fait rêver l'ancien buteur de l'Inter Milan.

Battu sur les dossiers Timo Werner (Chelsea, parti au RB Leipzig) et Benjamin Sesko (qui a aussi choisi Leipzig pour l'été 2023), le club d'Erik ten Hag, dernier de Premier League après deux journées, est déjà dans l'urgence de trouver quelqu'un devant et Icardi correspond au clinquant souhaité pour calmer les supporters des Red Devils alors qu'il est possible que Cristiano Ronaldo s'en aille avant la fin du Mercato. D'après The Mirror, Manchester United travaille sur deux options : un prêt avec option d'achat mais également sur un transfert sec.