PSG - Mercato : une patate chaude refait surface pour Campos

Pablo Sarabia (30 ans) fera son retour dans l’effectif du PSG à la reprise de l’entraînement, après un prêt d'un an plus que convaincant au Sporting Portugal, où il a marqué 21 buts. Mais l’attaquant espagnol ne sait pas s’il restera à Paris ou non. Alors qu’Angel Di Maria a quitté le club, Pablo Sarabia pourrait avoir davantage de temps de jeu dans le club de la capitale. Mais ce manque de garantie le pousse dans une incertitude.

« Pour le moment, je ne sais pas où je jouerai l’année prochaine. Je dois réfléchir », a déclaré Pablo Sarabia après la victoire de l’Espagne contre la République Tchèque en Ligue des Nations. D’autant plus que selon Record, le salaire de l’Espagnol serait trop important pour le Sporting Portugal pour pouvoir le recruter. À voir donc si Campos, tout juste nommé, et le futur entraîneur du PSG laisseront une chance à l’ancien du FC Séville ou s’il sera vendu au premier venu.

🚨 L'Atlético de Madrid propose à Pablo Sarabia un contrat de 3ans et un salaire de 6M/an.



L'ailier de 30 ans est sous contrat avec le #PSG jusqu'en juin 2024 et le Sporting ne fera pas d’offre.



[@abc_es] #SportingCP pic.twitter.com/d9zJGAZdui — 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🇫🇷 (@FR_SportingCP) June 12, 2022

Adrien Deschepper

Rédacteur