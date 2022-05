PSG - Mercato : une piste à 28 M€ pour l'après-Mbappé si Ronaldo ne vient pas ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Plus la fin de saison approche, plus les rumeurs vont enfler autour du PSG pour le poste d'attaquant. Car il va bien falloir remplacer Kylian Mbappé, bien parti pour s'engager avec le Real Madrid. Ce dimanche, l'ancien milieu offensif d'Arsenal Paul Merson assure que Cristiano Ronaldo pourrait combler le vide laissé par le natif de Bondy dans la capitale et former un duo de rêve avec Lionel Messi. Mais un tabloïd estime que le Portugais préférerait retourner au Real Madrid.

Il Corriere di Torino pense pour sa part que Leonardo aurait des vues sur... Moise Kean pour l'après-Mbappé ! Le grand attaquant italien, prêté au PSG par Everton la saison passée, est aujourd'hui retourné dans son club formateur, la Juventus Turin, qui bénéficie d'une option d'achat quasi obligatoire de 28 M€. Sauf que la Vieille Dame ne compte pas conserver le joueur. L'idée serait de le revendre aussi tôt. D'après le média transalpin, le PSG serait intéressé pour récupérer un Kean ayant laissé un très bon souvenir dans la capitale. Pas sûr que cette piste, aussi sympathique soit-elle, soit de nature à faire digérer la pilule Mbappé. A moins que Kean ne soit recruté que pour compenser le départ attendu de Mauro Icardi...

Le PSG ne jure que par Moise Kean https://t.co/M900yd0tlD — Foot Mercato (@footmercato) May 1, 2022

Pour résumer Si Cristiano Ronaldo fait partie des joueurs susceptibles de remplacer Kylian Mbappé au PSG dans le cas où celui-ci ne prolongerait pas, le directeur sportif parisien, Leonardo, étudie une autre piste, bien connue dans la capitale.

Raphaël Nouet

Rédacteur