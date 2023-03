PSG : une piste alléchante à oublier pour l'après-Galtier ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Une élimination prématurée en Ligue des Champions, des matches perdus en Ligue 1 et voilà que son avenir est remis en cause. C'est souvent le cas au PSG et Christophe Galtier n'échappe pas à la règle. Probable, dès lors, que l'ancien entraîneur de l'ASSE, du LOSC et de l'OGC Nice soit contraint d'aller voir ailleurs dans quelques semaines.

Plusieurs noms, et non des moindres, sont désormais évoqués pour prendre sa succession. Zidane, Conte et....Mourinho. Problème, au sujet de l'entraîneur portugais de la Roma, dont le caractère affirmé pourrait avoir une emprise sur le vestiaire parisien, le Corriere dello Sport affirme ce jour qu'il restera en Italie la saison prochaine. Décision prise avant la récente trêve internationale.

A suivre, tout de même.