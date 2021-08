PSG - Mercato : une piste de l’Atlético Madrid prend du plomb dans l’aile

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Javi Serrano souhaite s’imposer à l’Atlético. La pépite madrilène, chez les colchoneros depuis ses 7 ans ne devrait pas venir au Paris Saint-Germain. Alors qu’AS affirmait lundi d’un intérêt du club de la capitale, l’agent du joueur a démenti.

“Je tiens à démentir les informations sur de possibles contacts avec le PSG pour Javi Serrano. On ne regarde pas ailleurs, on a prolongé jusqu’en 2026. Et son rêve est de s’imposer avec l’Atletico de Madrid.” - a déclaré l’agent, Mathieu Gomes à RMC Sport. Il semble désormais impossible pour le Paris Saint Germain de convaincre le joueur, du moins pour l’instant. Reste à savoir si les dirigeants parisiens continueront à suivre le joueur dans les mois et années à venir.

