PSG - Mercato : une piste estampillée LOSC a volé en éclats

Les espoirs parisiens sont réduits à néant. Alors qu’il intéressait le Paris Saint-Germain en vu du mercato hivernal à venir, João Palhinha a finalement renouvelé son contrat avec le Sporting Club Portugal. Le milieu défensif natif de Lisbonne avait exprimé son envie de poursuivre l’aventure avec son club formateur. C'est désormais chose faite. Avec une clause libératoire qui s’élève à 60 millions d’euros, João Palhinha s'est engagé jusqu'en 2026 avec le club portugais.