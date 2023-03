PSG - Mercato : une piste estivale à déjà oublier ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

On relayait l'information, donnée par footmercato, un peu plus tôt dans la journée sur notre site : le PSG suivrait avec attention le dossier du défenseur central sud-coréen de Naples, Kim Min-jae. Seul souci, le joueur ne prête que peu de considération aux rumeurs qui affluent. Et il est même assez clair lorsque les journalistes lui parlent mercato.

"Comme vous le savez, ces rumeurs ne sont pas vraies du tout. Je veux me concentrer sur mon équipe. Je ne peux pas être dérangé par les rumeurs de transfert car elles ne sont pas vraies. Maintenant, je me concentre sur l’équipe plutôt que sur ce genre de bêtises."

A suivre.