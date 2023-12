PSG - Mercato : une porte de sortie trouvée pour un flop estival

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Arrivé cet été gratuitement en provenance du Real Madrid, Marco Asensio a joué trois des quatre premiers matches du PSG en Ligue 1, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive. Et puis, comme trop souvent depuis le début de sa carrière, il s'est blessé - en septembre avec la sélection espagnole - et a manqué deux mois de compétition. Ce qui fait qu'à la mi-saison, il n'a même pas pris part à un quart du temps de jeu total du club parisien, toutes compétitions confondues. On peut donc qualifier le gaucher de flop pour le moment.

Des clubs anglais et espagnols suivent Asensio

Mais il se peut qu'il n'y ait pas de suite à son aventure parisienne. En effet, selon Ekrem Konur, des clubs espagnols et anglais suivent Marco Asensio pour le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier. Pour le PSG, qui a tout ce qu'il faut en matière d'ailiers (Dembélé, Barcola, éventuellement Mbappé et Kolo Muani), une vente cet hiver constituerait un sacré coup puisque sa cote est de 20 M€. C'est suffisamment rare pour être signalé depuis l'arrivée des Qataris. Et peut-être également nécessaire pour financer le recrutement de janvier tout en restant dans les clous du fairplay financier...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

💣💥PSG's 26-year-old Spanish winger Marco Asensio is attracting interest from Premier League and La Liga clubs. 🇪🇸🔵🔴#PSG pic.twitter.com/OWt7mpz8pq — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 22, 2023

Podcast Men's Up Life