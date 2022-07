PSG - Mercato : une porte s'ouvre en Série A pour Mauro Icardi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Trois ans qu'il est au PSG et Mauro Icardi a vu sa cote plonger comme jamais. Lui qui était le capitaine et le joueur numéro un de l'Inter Milan avant d'être pris à partie par les supporters et contraint à un départ à Paris n'est plus qu'un plan C dans la capitale. Et le pire, c'est qu'il ne semble pas pressé de quitter la France, où il gagne très bien sa vie dans un cadre magnifique. Seul un retour en Italie, et plus précisément du côté de Milan, pourrait l'inciter à quitter sa prison doré. Ce ne sera pas à l'Inter ni au Milan, qui ne veulent pas entendre parler de lui, mais Monza, promu en Serie A, semble très chaud. Dimanche soir encore, au sortir d'un décevant 0-0 en amical contre Bellinzone, l'administrateur du club, le mythique Adriano Galliani a fait une déclaration en forme d'appel du pied : "Nous travaillons pour devenir une équipe qui jouera la 10e place en Serie A. Le mercato ? Tant de joueurs m'ont été proposés... Nous prendrons un ou deux attaquants mais il est trop tôt pour donner des noms...". Parce que les négociations ont déjà commencé ? Bellinzona-Monza 0-0. Galliani: "Prenderemo uno o due attaccanti" https://t.co/qXGsMjJgIY — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) July 10, 2022

Pour résumer Poussé vers la sortie au PSG, Mauro Icardi (29 ans) a pour priorité de retourner en Serie A et si possible dans la région de Milan. Et justement, le Monza d'Adriano Galliani annonce vouloir recruter deux attaquants très rapidement.

Raphaël Nouet

Rédacteur

