PSG - Mercato : une première offre est partie pour Rashford !

Information surprenante publiée par Ekrem Konur il y a quelques minutes : Marcus Rashford aurait fait l'objet d'une première offre du PSG. C'est surprenant dans la mesure où le club de la capitale est cerné par le fairplay financier, que l'attaquant anglais revit cette saison avec les Red Devils et qu'il avait refusé de rejoindre Paris il y a un an, lorsque celui-ci lui proposait 22 M€ de salaire annuel, selon The Athletic.

Mais le journaliste turc spécialisé dans les transferts ayant apporté la preuve de la solidité de ses informations, nous la relayons. Selon lui, Rashford verrait d'un bon œil un transfert au PSG, lui qui est encore sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2024. Cette sollicitation ne manque pas d'interpeller puisque le Qatar est candidat déclaré au rachat de MU. Mais elle se comprend dans la mesure où l'Anglais était l'un des joueurs souhaités par Kylian Mbappé pour prolonger en mai dernier.

🚨PSG have made an opening bid for Manchester United's player Marcus Rashford.🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔴#MUFC🔵#PSG



⚠️The English player is positive about the offer of the French club. https://t.co/f1Po77QTmA pic.twitter.com/8UPIrDE860