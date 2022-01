PSG - Mercato : une première signature hivernale est actée à Paris !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L’Équipe l’assure dans son édition du jour : le PSG enregistre l’arrivée d’un nouveau partenaire ! Il s’agit de la marque d’eau minérale Sports Water. D’après le quotidien sportif, le contrat court jusqu’en juin 2024 et rapportera entre 500 000 et 1 million d’euros par an au PSG, le tarif augmentant sensiblement chaque saison.

Sports Water fournit déjà plusieurs franchises américaines comme les New York Yankees, les Boston Red Sox et les Saint Louis Cardinals (baseball), mais il s’agit de son premier contrat avec une équipe européenne.

De quoi susciter d’autres opérations à venir ? Seul l’avenir le dira mais force est de constater que le PSF arrive toujours à faire signer des renforts pour combler le manque à gagner lié à la crise sanitaire.