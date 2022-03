PSG - Mercato : une première tête va tomber, elle va faire enrager Messi et les supporters !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Dimanche, lors du match contre Bordeaux (3-0), les ultras du PSG ont été très clairs sur l'un des rares banderoles ayant pu pénétrer au Parc des Princes : Mbappé à Paris, Leonardo au pilori. Après l'humiliante élimination de la Champions League, les supporters veulent du changement au niveau de la direction. Le directeur sportif est dans le viseur mais Nasser al-Khelaïfi aussi. Mais si une tête devrait bien rouler dans la sciure, ce serait plutôt celle d'un de leurs chouchous mais aussi de Lionel Messi.

Retour au Benfica ou à Rosario ?

Selon Le Parisien, en effet, Angel Di Maria, présent au PSG depuis sept saisons, ne devrait pas être prolongé ! Le gaucher argentin, en fin de contrat en juin, « n’a reçu aucun signe positif de la part du PSG et ne croit plus que les dirigeants puissent lui proposer une prolongation, même pour une saison », écrit le quotidien régional. Le principal intéressé souhaiterait rester un an de plus mais le média argentin TyC Sports prétend que Leonardo n'en veut plus et préférerait recruter des compatriotes à la place ! Un retour au Benfica Lisbonne, première étape de la carrière européenne de Di Maria, ou à Rosario Central, son club formateur et de cœur, est évoqué.

Ce départ confirme qu'une grande lessive va avoir lieu au sein de l'effectif. Kylian Mbappé va s'en aller, à contrecœur pour le PSG, mais peut-être aussi Neymar, qui est poussé vers la sortie, Di Maria... Cela signifie-t-il que le club de la capitale a vu trop grand et doit désormais dégraisser sévèrement pour éviter de futurs problèmes ? Ou qu'un énorme coup (Cristiano Ronaldo...) est dans les tuyaux ?

🚨 | Adiós Ángel ?! Les dernières informations sur l’avenir de Di Maria 🇦🇷 au #PSG ❗️ https://t.co/ql7AkAfYor — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 16, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur