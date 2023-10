PSG - Mercato : une prolongation très attendue autre que Mbappé bientôt signée !

En attendant le mercato hivernal, la direction du PSG planche sur plusieurs prolongations. Deux intéressent particulièrement les supporters : celles de Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery. Pour le natif du Bondy, il semblerait que tout se décidera au printemps, quand l'équipe se sera fait éliminer de la Champions League - si elle se fait éliminer la Champions League. Mais pour le milieu de terrain pas encore majeur, ça devrait se décanter très vite.

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, le PSG et Warren Zaïre-Emery sont sur le point de trouver un accord. Il ne reste plus que quelques détails à régler. Le joueur de 17 ans, devenu titulaire depuis l'arrivée de Luis Enrique, verrait son salaire considérablement augmenter. La direction parisienne le voit comme le futur taulier de l'effectif. Et contrairement à Mbappé, lui est décidé à rester quoi qu'il arrive...

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

#PSG are ready to lock the top talent Warren #ZaireEmery (born in 2006) with the contract extension and an important increase in salary. #transfers #Paris