PSG - Mercato : une proposition "indécente" pour arracher Osimhen à Naples ?

Le dossier est cher. Et compliqué. Pas simple, dès lors, d'y voir clair, surtout lorsque le club intéressé, en l'occurrence le PSG, ne sait toujours pas si il va compter sur son prodige cette saison, Kylian Mbappé. Seule certitude, et ça remonte à plusieurs semaines, le club parisien est intéressé par les services de Victor Osimhen, l'attaquant de Naples.

Une proposition, de 100 millions d'euros, aurait même été formulée si l'on en croit certains médias. Mais rien ne dit qu'Aurelio de Laurentiis, le président du club italien, déjà dur en affaires, n'ouvre la porte à un quelconque départ. Il y a quelques minutes, et ses propos ont été retranscrits par Fabrizio Romano, le Boss du Napoli a laissé entendre que seule une proposition indécente pourrait conduire Osimhen à partir.

Ce que, on le sait, le PSG est capable de faire.

Napoli president de Laurentiis: “We will see Victor Osimhen wearing our shirt next season, that’s for sure”. 🔵🇳🇬



“Then if a ‘more than indecent proposal arrives, we will move on and find another top talent as we did with Kvaratskhelia and Osimhen”. pic.twitter.com/D2GXxG7E3b