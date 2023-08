PSG - Mercato : coups de théâtre pour Kolo Muani et Barcola !

Le Paris Saint-Germain a fait des signatures de l'attaquant de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani, et de l'ailier droit de l'Olympique Lyonnais, Bradley Barcola, ses priorités pour la fin du mercato estival, qui fermera officiellement ses portes dans huit jours.

Mais alors que la première offre du champion de France en titre aurait été refusée par le club allemand pour l'ancien joueur du FC Nantes, il y aurait de l'optimisme entre le PSG et l’Eintracht Francfort pour parvenir à un accord pour le transfert de l'international, d'après le journaliste italien, Fabrizio Romano, qui a annoncé que les pourparlers se poursuivraient entre les deux clubs. Pour rappel, le club francfortois attendrait 100 millions d'euros pour céder RKM.

Dans le dossier menant à Bradley Barcola, les négociations entre le club de la capitale et le club rhodanien auraient repris avec des avancées plutôt favorables, d'après le journal L'Équipe. Et comme pour Randal Kolo Muani, un certain optimisme régnerait côté Parisien.

Paris Saint-Germain and Eintracht are optimistic on reaching an agreement for Randal Kolo Muani. 🚨🔴🔵 #PSG



Talks continue as Eintracht are looking for replacement and Hugo Ekitike still discussed as option between clubs. pic.twitter.com/MYKKArooZk