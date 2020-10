PSG - Mercato : une recrue a déjà mis Pierre Ménès à genoux, une autre suit ses traces

Le PSG déroule. Après un début de saison poussif, les hommes de Thomas Tuchel ont déjà pris les commandes provisoires de la L1 après un nouveau carton à Nîmes hier soir (4-0). Le succès parisien a notamment été marqué par le doublé de Kylian Mbappé mais aussi le but d’Alessandro Florenzi de la tête.

Il s’agit déjà du deuxième but de la recrue estivale du PSG, dont Pierre Ménès est déjà sous le charme. « Le PSG a désormais la certitude d’avoir fait une bonne pioche au poste de latéral droit avec Florenzi, qui a été sublime dans ce match, par ses centres, son but et ses deux poteaux », affirme le consultant de Canal+ sur son blog.

Rafinha plaît aussi à Ménès

Ménès en a par ailleurs profité pour encenser Rafinha, décisif à deux reprises aux Costières notamment avec un caviar pour Mbappé. « Cette passe de Rafinha, je n’ai pas souvenir d’avoir jamais vu Griezmann en donner une comme de cette qualité à Mbappé avec les Bleus, a-t-il observé. Peut-être qu’un jour, il faudra se poser les bonnes questions à ce niveau-là... »