PSG - Mercato : une recrue déjà bouclée pour l'été prochain ?

Selon les informations du journaliste portugais, Pedro Almeida, le PSG aurait envoyé l'Allemand en prêt à Benfica afin de faciliter l'arrivée de Gonçalo Ramos l'été prochain. L'attaquant portugais, auteur déjà de 6 buts et 3 passes décisives en 10 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, était déjà dans le viseur cet été de Luis Campos, qui compte donc toujours le recruter.

