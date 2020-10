PSG - Mercato : une recrue estampillée Leonardo a déjà fait taire Tuchel

Entre Thomas Tuchel et Leonardo, ce n'est pas le grand amour au PSG. Ces derniers jours ont mis en lumière les relations très fraiches entretenues par les deux hommes, avec une attaque de l'Allemand après la victoire contre Angers (6-1) et une réponse directe du Brésilien. Sur France Bleu Paris, Eric Rabesandratana, l'ancien capitaine parisien, est revenu sur ce conflit.





Rabé : « Leonardo sera toujours le supérieur de Tuchel »

« On a eu un affrontement entre Leonardo et Tuchel qui a fait la une de la dernière semaine de Mercato, a commenté Rabé (propos repris par Canal-Supporters). Cela ressemblait à la fable de Jean de La Fontaine, “Le lièvre et la tortue”, avec Tuchel dans le rôle du lièvre qui part sur les chapeaux de roue, et qui crie à tout le monde qu’il n’a plus personne, qu’il a perdu en qualité, et un Leonardo tranquille, qui le remet en place. Sans crier mais en le mettant bien en garde. Finalement, les deux ont fait la course. Y-a-t-il eu un vainqueur ? Je ne suis pas sûr. Parce que le but c’est que tout le monde s’entende au club. Il faut que le directeur sportif et l’entraîneur marchent la main dans la main. »

Et à l'ancien nancéien de mettre en avant la fin de Mercato du club de la capitale, et en particulier l'arrivée du Portugais Danilo... « Sportivement, avec son recrutement, Leonardo a fait taire Tuchel. Et il a rassuré les supporters. Leonardo a été très fort parce qu’il a imposé ses choix sportifs. En prenant un numéro 6 il oblige Tuchel à laisser Marquinhos en défense centrale. Je pense qu’entre les deux hommes ça ne redescendra jamais. Tuchel sera toujours sur la sellette. Les résultats vont lui mettre la pression. Leonardo sera toujours le supérieur de Tuchel. »